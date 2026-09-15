Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Datadog A-Anlage
|
15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Datadog A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 15.09.2021 wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 139.11 USD. Bei einem Datadog A-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 71.886 Datadog A-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Datadog A-Papiers auf 230.05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’537.27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65.37 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Datadog A belief sich zuletzt auf 79.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
16:29
|Datadog A Aktie News: Datadog A verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Datadog A Aktie News: Hausse bei Datadog A am Montagabend (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.