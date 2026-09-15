S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 15.09.2021 wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 139.11 USD. Bei einem Datadog A-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 71.886 Datadog A-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Datadog A-Papiers auf 230.05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’537.27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65.37 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Datadog A belief sich zuletzt auf 79.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch