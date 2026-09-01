Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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|Lukrative Datadog A-Investition?
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Datadog A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 136.68 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Datadog A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.732 Datadog A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 173.43 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 31.08.2026 auf 237.04 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 173.43 USD entspricht einer Performance von +73.43 Prozent.
Zuletzt verbuchte Datadog A einen Börsenwert von 85.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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