S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 136.68 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Datadog A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.732 Datadog A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 173.43 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 31.08.2026 auf 237.04 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 173.43 USD entspricht einer Performance von +73.43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Datadog A einen Börsenwert von 85.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch