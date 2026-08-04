S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 139.13 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 71.875 Datadog A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 273.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’665.06 USD wert. Damit wäre die Investition um 96.65 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Datadog A einen Börsenwert von 95.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch