Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Datadog A-Investition?
|
06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Datadog A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Datadog A-Papier bei 94.43 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Datadog A-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105.899 Datadog A-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 29’271.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 276.42 USD belief. Damit wäre die Investition 192.72 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Datadog A zuletzt 99.40 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
16:29
|Datadog A Aktie News: Datadog A gewinnt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Abend fester (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)