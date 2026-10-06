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Profitable Datadog A-Investition? 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Datadog A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Datado a
231.28 CHF -0.04%
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Heute vor 3 Jahren wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Datadog A-Papier bei 94.43 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Datadog A-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105.899 Datadog A-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 29’271.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 276.42 USD belief. Damit wäre die Investition 192.72 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Datadog A zuletzt 99.40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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