Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Darden Restaurants von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Darden Restaurants-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurden Darden Restaurants-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 158.47 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Darden Restaurants-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.310 Darden Restaurants-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 1’381.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 218.86 USD belief. Das entspricht einem Plus von 38.11 Prozent.
Der Darden Restaurants-Wert an der Börse wurde auf 25.74 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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