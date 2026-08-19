S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Darden Restaurants von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Darden Restaurants-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 158.47 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Darden Restaurants-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.310 Darden Restaurants-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 1’381.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 218.86 USD belief. Das entspricht einem Plus von 38.11 Prozent.

Der Darden Restaurants-Wert an der Börse wurde auf 25.74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch