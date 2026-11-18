Darden Restaurants-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 145.92 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Darden Restaurants-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68.531 Darden Restaurants-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 231.85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’888.84 USD wert. Damit wäre die Investition um 58.89 Prozent gestiegen.

Darden Restaurants erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch