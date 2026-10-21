Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Darden Restaurants eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Darden Restaurants-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Darden Restaurants-Anteile bei 145.62 USD. Bei einem Darden Restaurants-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.867 Darden Restaurants-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 217.99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’496.98 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’496.98 USD, was einer positiven Performance von 49.70 Prozent entspricht.
Insgesamt war Darden Restaurants zuletzt 24.49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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