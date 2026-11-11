S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Darden Restaurants-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 150.10 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Darden Restaurants-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.662 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (228.66 USD), wäre das Investment nun 1’523.38 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52.34 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Darden Restaurants eine Marktkapitalisierung von 25.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch