S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Darden Restaurants-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Darden Restaurants-Anteile an diesem Tag 61.32 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Darden Restaurants-Aktie investiert hat, hat nun 16.308 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 195.11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’181.83 USD wert. Das entspricht einem Plus von 218.18 Prozent.

Der Darden Restaurants-Wert an der Börse wurde auf 22.38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch