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|Rentable Darden Restaurants-Investition?
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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Darden Restaurants von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Darden Restaurants-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Darden Restaurants-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Darden Restaurants-Aktie betrug an diesem Tag 74.95 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Darden Restaurants-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.334 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 240.20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 320.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 220.48 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Darden Restaurants eine Marktkapitalisierung von 26.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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