S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Hätte sich eine Darden Restaurants-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Darden Restaurants-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 211.85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4.720 Darden Restaurants-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Darden Restaurants-Aktie auf 212.92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’005.05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.51 Prozent gesteigert.

Darden Restaurants wurde am Markt mit 24.64 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch