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09.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Danaher-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Danaher von vor 5 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in Danaher-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 09.11.2021 wurden Danaher-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 264.97 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in Danaher-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.774 Danaher-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 868.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 230.25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13.10 Prozent verkleinert.
Danaher wurde am Markt mit 162.38 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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