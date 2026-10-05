Danaher Aktie 923916 / US2358511028
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Danaher-Aktie: So viel Verlust hätte ein Danaher-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Danaher-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Danaher-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Danaher-Anteile bei 216.87 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Danaher-Aktie investiert, befänden sich nun 46.111 Danaher-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Danaher-Papiers auf 214.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’870.43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1.30 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Danaher zuletzt 150.63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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