CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CVS Health-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in CVS Health eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 18.09.2023 wurden CVS Health-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70.70 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die CVS Health-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 141.443 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 12’768.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90.27 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 27.68 Prozent gleich.
Alle CVS Health-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 117.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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