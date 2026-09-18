Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’549 -0.7%  Dow 51’555 -0.4%  DAX 25’296 -1.6%  Euro 0.9449 -0.1%  EStoxx50 6’230 -1.5%  Gold 4’355 0.3%  Bitcoin 66’505 5.5%  Dollar 0.8240 0.0%  Öl 104.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO im Schatten der KI-Angst: Jetzt warnt sogar ein Insider
On-Aktie steigt: Konzern steigt in Fussballmarkt ein - Mbappé von Nike als Markenbotschafter abgeworben
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagnachmittag
findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht
Novartis winkt EU-Zulassung für Cosentyx bei Polymyalgia rheumatica - Aktie fällt dennoch
Suche...
ETF Sparplan

CVS Health Aktie 548525 / US1266501006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CVS Health-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CVS Health eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

CVS Health
72.68 CHF -3.24%
Kaufen Verkaufen

Am 18.09.2023 wurden CVS Health-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70.70 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die CVS Health-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 141.443 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 12’768.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90.27 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 27.68 Prozent gleich.

Alle CVS Health-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 117.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CVS Health Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten