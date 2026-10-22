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22.10.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cummins von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Cummins eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 22.10.2023 wurde die Cummins-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 219.19 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Cummins-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.562 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cummins-Aktie auf 542.21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’473.70 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 147.37 Prozent.
Der Cummins-Wert an der Börse wurde auf 73.54 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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