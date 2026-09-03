Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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|Profitabler Cummins-Einstieg?
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cummins von vor 5 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cummins-Aktie gebracht.
Cummins-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 238.57 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cummins-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.419 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cummins-Papiers auf 550.90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 230.92 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 130.92 Prozent gesteigert.
Alle Cummins-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 75.99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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