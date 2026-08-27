S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cummins von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Cummins-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cummins-Anteile 232.05 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 43.094 Cummins-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 24’914.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 578.14 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 24’914.46 USD, was einer positiven Performance von 149.14 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Cummins eine Börsenbewertung in Höhe von 78.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch