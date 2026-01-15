S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cummins-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 252.65 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cummins-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.396 Cummins-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.01.2026 223.70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 565.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 123.70 Prozent gesteigert.

Cummins war somit zuletzt am Markt 78.15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch