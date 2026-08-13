Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Cummins eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Cummins-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cummins-Anteile bei 126.73 USD. Bei einem Cummins-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.789 Cummins-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 503.31 USD, da sich der Wert eines Cummins-Papiers am 12.08.2026 auf 637.85 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 403.31 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Cummins bezifferte sich zuletzt auf 87.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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