Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Cummins-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 15.10.2025 wurden Cummins-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 423.39 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cummins-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.236 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Cummins-Papiere wären am 14.10.2026 124.23 USD wert, da der Schlussstand 525.96 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 24.23 Prozent.
Cummins wurde am Markt mit 72.96 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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