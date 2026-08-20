Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cummins-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Cummins-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cummins-Aktie bei 396.35 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Cummins-Aktie investiert hat, hat nun 2.523 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 608.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’534.93 USD wert. Mit einer Performance von +53.49 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Cummins-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 85.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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