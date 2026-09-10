S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cummins-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Cummins-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 116.81 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.561 Cummins-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’749.25 USD, da sich der Wert einer Cummins-Aktie am 09.09.2026 auf 554.76 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 374.93 Prozent.

Der Börsenwert von Cummins belief sich zuletzt auf 77.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch