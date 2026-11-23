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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel hätte eine Investition in CSX von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren CSX-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die CSX-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der CSX-Aktie betrug an diesem Tag 11.64 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CSX-Aktie investiert, befänden sich nun 85.886 CSX-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 49.10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’217.01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 321.70 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte CSX einen Börsenwert von 89.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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