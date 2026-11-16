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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CSX-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren CSX-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem CSX-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die CSX-Aktie bei 35.15 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.845 CSX-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 148.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52.05 USD belief. Mit einer Performance von +48.08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
CSX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 95.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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