S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem CSX-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 35.43 USD. Bei einem CSX-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.225 CSX-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CSX-Papiers auf 50.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’418.85 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41.89 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von CSX belief sich zuletzt auf 93.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch