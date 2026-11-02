S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden CSX-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen CSX-Anteile letztlich bei 36.02 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die CSX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27.762 Anteilen. Die gehaltenen CSX-Anteile wären am 30.10.2026 1’443.36 USD wert, da der Schlussstand 51.99 USD betrug. Damit wäre die Investition 44.34 Prozent mehr wert.

CSX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 95.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch