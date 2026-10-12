S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades CSX-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31.16 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die CSX-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32.092 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der CSX-Aktie auf 47.26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’516.69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 51.67 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von CSX belief sich zuletzt auf 87.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch