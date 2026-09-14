S&P 500-Wert CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 14.09.2023 wurden CSX-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.222 CSX-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 157.70 USD, da sich der Wert eines CSX-Anteils am 11.09.2026 auf 48.95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 57.70 Prozent.

Der Börsenwert von CSX belief sich jüngst auf 90.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch