Crown Castle Aktie 25810052 / US22822V1017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Crown Castle-Investition?
|
30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Crown Castle von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Crown Castle-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Crown Castle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Crown Castle-Anteile bei 94.21 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.615 Crown Castle-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 711.92 USD, da sich der Wert eines Crown Castle-Papiers am 29.09.2026 auf 67.07 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28.81 Prozent.
Der Börsenwert von Crown Castle belief sich jüngst auf 28.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Crown Castle Corp
Analysen zu Crown Castle Corp
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX in Rot erwartet -- Nikkei beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag erneut positive Vorzeichen.