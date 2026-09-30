S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Crown Castle von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurden Crown Castle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Crown Castle-Anteile bei 94.21 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.615 Crown Castle-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 711.92 USD, da sich der Wert eines Crown Castle-Papiers am 29.09.2026 auf 67.07 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28.81 Prozent.

Der Börsenwert von Crown Castle belief sich jüngst auf 28.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch