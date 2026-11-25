Am 25.11.2016 wurde das Crown Castle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Crown Castle-Papiers betrug an diesem Tag 84.77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.180 Crown Castle-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Crown Castle-Papiers auf 82.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97.57 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2.43 Prozent.

Crown Castle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34.57 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch