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Crown Castle Aktie 25810052 / US22822V1017

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Performance im Blick 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Crown Castle-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Crown Castle eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Crown Castle
64.90 EUR -0.31%
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Am 26.08.2021 wurde die Crown Castle-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 189.73 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Crown Castle-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52.706 Crown Castle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 76.29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’020.98 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 4’020.98 USD, was einer negativen Performance von 59.79 Prozent entspricht.

Am Markt war Crown Castle jüngst 32.46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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