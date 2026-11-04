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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 04.11.2025 wurde die Crown Castle-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 90.32 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Crown Castle-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.107 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Crown Castle-Aktie auf 86.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95.86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.14 Prozent verringert.
Der Crown Castle-Wert an der Börse wurde auf 37.05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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