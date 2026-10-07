Crown Castle Aktie 25810052 / US22822V1017
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Crown Castle-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95.14 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 105.108 Crown Castle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Crown Castle-Papiers auf 68.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’176.79 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 7’176.79 USD entspricht einer negativen Performance von 28.23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Crown Castle belief sich zuletzt auf 28.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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