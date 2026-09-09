S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Crown Castle-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Crown Castle-Papier statt. Diesen Tag beendete das Crown Castle-Papier bei 94.50 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10.582 Crown Castle-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Crown Castle-Anteile wären am 08.09.2026 803.92 USD wert, da der Schlussstand 75.97 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 19.61 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Crown Castle bezifferte sich zuletzt auf 32.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch