Vor 1 Jahr wurden CRH-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die CRH-Anteile bei 109.24 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CRH-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.154 CRH-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (92.37 USD), wäre das Investment nun 845.57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.44 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte CRH einen Börsenwert von 61.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch