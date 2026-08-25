CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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25.08.2026 10:02:17
S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Verlust hätte ein CRH-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in CRH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 25.08.2025 wurde das CRH-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 112.59 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8.882 CRH-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 850.79 USD, da sich der Wert eines CRH-Papiers am 24.08.2026 auf 95.79 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 14.92 Prozent.
CRH war somit zuletzt am Markt 63.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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