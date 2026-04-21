CRH Aktie 558474 / IE0001827041
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler CRH-Einstieg?
|
21.04.2026 10:02:17
S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRH von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in CRH-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden CRH-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48.02 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das CRH-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.825 CRH-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’468.97 USD, da sich der Wert eines CRH-Anteils am 20.04.2026 auf 118.56 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 146.90 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von CRH belief sich zuletzt auf 78.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu CRH plc
Analysen zu CRH plc
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet im Dienstagshandel Verluste, wohingegen der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Fernost ziehen am Dienstag an.