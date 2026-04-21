S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CRH von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden CRH-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48.02 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das CRH-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20.825 CRH-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’468.97 USD, da sich der Wert eines CRH-Anteils am 20.04.2026 auf 118.56 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 146.90 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von CRH belief sich zuletzt auf 78.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch