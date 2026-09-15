CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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15.09.2026 10:02:07
S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CRH-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CRH-Aktie gebracht.
Am 15.09.2016 wurde die CRH-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33.43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29.913 CRH-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (88.98 USD), wäre das Investment nun 2’661.68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 166.17 Prozent vermehrt.
CRH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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