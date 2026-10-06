CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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06.10.2026 10:02:12
S&P 500-Wert CRH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CRH von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CRH-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit CRH-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die CRH-Aktie an diesem Tag 46.43 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21.538 CRH-Papiere. Die gehaltenen CRH-Anteile wären am 05.10.2026 1’780.10 USD wert, da der Schlussstand 82.65 USD betrug. Mit einer Performance von +78.01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von CRH belief sich zuletzt auf 54.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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