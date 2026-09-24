Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’313 -0.4%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9418 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’267 -0.5%  Bitcoin 69’828 0.3%  Dollar 0.8283 0.4%  Öl 106.5 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Novo Nordisk-Aktie: Markt fordert harte Fakten statt grosser Versprechen
Roche-Aktie stabil: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Suche...
ETF Sparplan

CoStar Group Aktie 856648 / US22160N1090

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable CoStar Group-Anlage? 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CoStar Group von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in CoStar Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

CoStar Group
22.86 CHF -1.53%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CoStar Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die CoStar Group-Aktie bei 88.34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.132 CoStar Group-Papiere. Die gehaltenen CoStar Group-Aktien wären am 23.09.2026 31.99 USD wert, da der Schlussstand 28.26 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -68.01 Prozent.

CoStar Group wurde am Markt mit 11.65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CoStar Group Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten