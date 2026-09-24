S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CoStar Group von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der CoStar Group-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die CoStar Group-Aktie bei 88.34 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.132 CoStar Group-Papiere. Die gehaltenen CoStar Group-Aktien wären am 23.09.2026 31.99 USD wert, da der Schlussstand 28.26 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -68.01 Prozent.

CoStar Group wurde am Markt mit 11.65 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch