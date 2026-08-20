CoStar Group Aktie 856648 / US22160N1090
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CoStar Group von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in CoStar Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden CoStar Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die CoStar Group-Aktie bei 78.29 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12.773 CoStar Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 33.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 430.83 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 56.92 Prozent.
Am Markt war CoStar Group jüngst 12.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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