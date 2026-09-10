CoStar Group Aktie 856648 / US22160N1090
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CoStar Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in CoStar Group-Aktien gewesen.
Die CoStar Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der CoStar Group-Aktie betrug an diesem Tag 86.30 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die CoStar Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11.587 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 342.76 USD, da sich der Wert eines CoStar Group-Papiers am 09.09.2026 auf 29.58 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 65.72 Prozent verringert.
CoStar Group war somit zuletzt am Markt 12.27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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