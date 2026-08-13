S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CoStar Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Die CoStar Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das CoStar Group-Papier bei 87.56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das CoStar Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.142 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CoStar Group-Aktie auf 30.50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34.83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.17 Prozent verringert.

CoStar Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12.63 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch