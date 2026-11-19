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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein CoStar Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren CoStar Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 5 Jahren wurde das CoStar Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 81.57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 122.594 CoStar Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’665.56 USD, da sich der Wert einer CoStar Group-Aktie am 18.11.2026 auf 29.90 USD belief. Mit einer Performance von -63.34 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
CoStar Group wurde am Markt mit 12.33 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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