S&P 500-Wert CoStar Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in CoStar Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das CoStar Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren CoStar Group-Anteile 19.07 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 524.274 CoStar Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der CoStar Group-Aktie auf 27.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’438.50 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44.39 Prozent erhöht.

Insgesamt war CoStar Group zuletzt 11.18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch