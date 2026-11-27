Heute vor 5 Jahren wurden Corteva-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7.03 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Corteva-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’423.283 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.11.2026 11’713.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8.23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17.14 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Corteva bezifferte sich zuletzt auf 5.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch