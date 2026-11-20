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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corteva von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Corteva-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Corteva-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7.03 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Corteva-Aktie investierten, hätten nun 142.237 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 8.12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’154.97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.50 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Corteva bezifferte sich zuletzt auf 5.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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