Corteva Aktie 47836959 / US22052L1044
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corteva von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Corteva-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde die Corteva-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Corteva-Papier 44.92 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 222.618 Corteva-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 19’728.41 USD, da sich der Wert einer Corteva-Aktie am 03.09.2026 auf 88.62 USD belief. Damit wäre die Investition um 97.28 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Corteva einen Börsenwert von 59.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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