S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corteva von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde die Corteva-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Corteva-Papier 44.76 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 22.341 Corteva-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’717.16 USD, da sich der Wert einer Corteva-Aktie am 06.08.2026 auf 76.86 USD belief. Damit wäre die Investition um 71.72 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Corteva einen Börsenwert von 52.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch