Corteva Aktie 47836959 / US22052L1044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Corteva-Investition?
|
07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corteva von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Corteva-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde die Corteva-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Corteva-Papier 44.76 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 22.341 Corteva-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’717.16 USD, da sich der Wert einer Corteva-Aktie am 06.08.2026 auf 76.86 USD belief. Damit wäre die Investition um 71.72 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Corteva einen Börsenwert von 52.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corteva Inc Registered Shs When Issued
|
07.08.26
|S&P 500-Wert Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corteva von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mittags stärker (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corteva von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Ausblick: Corteva vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.07.26
|S&P 500-Papier Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corteva von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)