S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corning-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 23.10.2016 wurde die Corning-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Corning-Aktie 23.82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Corning-Papier investiert hätte, hätte er nun 41.982 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 5’205.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 123.99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +420.53 Prozent.

Der Börsenwert von Corning belief sich zuletzt auf 116.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch